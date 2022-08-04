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Столичный сервис Russpass пополнили новые пешие маршруты

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В цифровом туристическом сервисе Russpass появилось 23 маршрута для любителей северной ходьбы.
Столичный сервис Russpass пополнили новые пешие маршруты
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что маршруты проходят по 17 паркам и усадьбам в разных округах города.

Маршруты составлены совместно с проектом «Московская ходьба», который реализуется Москомспортом.

Они проходят по парку «Северное Тушино», саду «Эрмитаж», «Парку Горького», ВДНХ, паркам 50-летия Октября, «Свиблово», «Кузьминки», «Останкино» и другим.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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