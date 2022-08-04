Аэропорт Иваново принял почти 40 тысяч пассажиров в 2022 году
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM.
Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук отметил, что, несмотря на отмену полётов по ряду направлений (Анапа и Симферополь), по действующим направлениям перелётов отмечается рост пассажиропотока.
«Если на маршруте Санкт-Петербург — Иваново динамика роста составила 12%, то количество перевезённых пассажиров по маршруту Иваново — Сочи выросло в 2,3 раза по сравнению с этим периодом прошлого года, до 15 944 человек», — уточнил Вавринчук.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что пассажиры совершили более 750 млн поездок со дня запуска МЦК.