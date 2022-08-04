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В акции «Сад памяти» в Ингушетии приняли участие более 3 тысяч человек

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В международной акции «Сад памяти» в Ингушетии приняли участие более 3 тыс. человек. Они высадили около 60 тыс. саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В акции «Сад памяти» в Ингушетии приняли участие более 3 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«За всё время акции были высажены саженцы ясеня, липы, берёзы, рябины и сирени, которая является символом не только акции, но и Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе.

Самая масштабная посадка саженцев прошла в городе Магасе.

Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.

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