В акции «Сад памяти» в Ингушетии приняли участие более 3 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«За всё время акции были высажены саженцы ясеня, липы, берёзы, рябины и сирени, которая является символом не только акции, но и Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе.
Самая масштабная посадка саженцев прошла в городе Магасе.
Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.