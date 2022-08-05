военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пользующихся платными дорогами водителей предупредили о новой схеме мошенничества

Короткая ссылка
Аналитик ИБ-компании Zecurion Мария Ефремова предупредила водителей, которые пользуются платными дорогами с режимом постоплаты, к примеру, Центральной кольцевой автомобильной дорогой в Московской области (ЦКАД), о том, что они могут стать жертвами мошенников.
Пользующихся платными дорогами водителей предупредили о новой схеме мошенничества
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Ефремова заявила, что спустя некоторое время после поездки водителю может поступить звонок с уведомлением о формировании якобы задолженности за проезд и необходимости её оплаты во избежание штрафа.

«Для удобства предлагается получить ссылку на оплату по почте или через мессенджер. Жертва переходит на мошеннический сайт, который похож на портал официального оператора, и там теряет деньги», — сказала Ефремова.

Специалисты советуют не оплачивать задолженности на нелегитимных ресурсах.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить