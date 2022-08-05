Пользующихся платными дорогами водителей предупредили о новой схеме мошенничества

Аналитик ИБ-компании Zecurion Мария Ефремова предупредила водителей, которые пользуются платными дорогами с режимом постоплаты, к примеру, Центральной кольцевой автомобильной дорогой в Московской области (ЦКАД), о том, что они могут стать жертвами мошенников.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Ефремова заявила, что спустя некоторое время после поездки водителю может поступить звонок с уведомлением о формировании якобы задолженности за проезд и необходимости её оплаты во избежание штрафа.

«Для удобства предлагается получить ссылку на оплату по почте или через мессенджер. Жертва переходит на мошеннический сайт, который похож на портал официального оператора, и там теряет деньги», — сказала Ефремова.

Специалисты советуют не оплачивать задолженности на нелегитимных ресурсах.

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