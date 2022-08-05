Пользующихся платными дорогами водителей предупредили о новой схеме мошенничества
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Ефремова заявила, что спустя некоторое время после поездки водителю может поступить звонок с уведомлением о формировании якобы задолженности за проезд и необходимости её оплаты во избежание штрафа.
«Для удобства предлагается получить ссылку на оплату по почте или через мессенджер. Жертва переходит на мошеннический сайт, который похож на портал официального оператора, и там теряет деньги», — сказала Ефремова.
Специалисты советуют не оплачивать задолженности на нелегитимных ресурсах.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.