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Россиянам напомнили об альтернативах отдыху на Чёрном море

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, на какие побережья, кроме черноморского, путешественники из России могут отправиться этим летом.
Россиянам напомнили об альтернативах отдыху на Чёрном море
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщают «Известия».

Так, специалисты отметили возможность отдохнуть на Азовском море. Один из самых популярных городов-курортов на побережье — Ейск. Из Москвы до Ейска в августе можно добраться на поезде за 4300 рублей. Средняя цена за номер в гостинице категории «три звезды» — 3 тыс. рублей за ночь.

Также россияне могут отправиться на отдых на побережья Каспийского (Махачкала), Балтийского (Светлогорск), Японского (Владивосток), Белого (остров Ягры) и Баренцева (Мурманск) морей.

Два последних моря не подойдут для купания даже летом, однако там пользуются спросом палаточный отдых и дайвинг.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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