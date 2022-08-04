Россиянам напомнили об альтернативах отдыху на Чёрном море

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, на какие побережья, кроме черноморского, путешественники из России могут отправиться этим летом.

Об этом сообщают «Известия».

Так, специалисты отметили возможность отдохнуть на Азовском море. Один из самых популярных городов-курортов на побережье — Ейск. Из Москвы до Ейска в августе можно добраться на поезде за 4300 рублей. Средняя цена за номер в гостинице категории «три звезды» — 3 тыс. рублей за ночь.

Также россияне могут отправиться на отдых на побережья Каспийского (Махачкала), Балтийского (Светлогорск), Японского (Владивосток), Белого (остров Ягры) и Баренцева (Мурманск) морей.

Два последних моря не подойдут для купания даже летом, однако там пользуются спросом палаточный отдых и дайвинг.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.