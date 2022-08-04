Россиянам напомнили об альтернативах отдыху на Чёрном море
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Об этом сообщают «Известия».
Так, специалисты отметили возможность отдохнуть на Азовском море. Один из самых популярных городов-курортов на побережье — Ейск. Из Москвы до Ейска в августе можно добраться на поезде за 4300 рублей. Средняя цена за номер в гостинице категории «три звезды» — 3 тыс. рублей за ночь.
Также россияне могут отправиться на отдых на побережья Каспийского (Махачкала), Балтийского (Светлогорск), Японского (Владивосток), Белого (остров Ягры) и Баренцева (Мурманск) морей.
Два последних моря не подойдут для купания даже летом, однако там пользуются спросом палаточный отдых и дайвинг.
Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.