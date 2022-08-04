военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Курганской области выросли темпы ввода нового жилья в эксплуатацию

Короткая ссылка
В Курганской области заявили об увеличении темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию.
В Курганской области выросли темпы ввода нового жилья в эксплуатацию
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

«С начала 2022 года в Курганской области введено более 150 тыс. кв. м жилья. Это на 52,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении со ссылкой на данные депстроя.

Ранее НСН передавала, что Москва с января 2022 года выделила инвесторам более 9 га земли для строительства школ и детских садов в разных районах города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить