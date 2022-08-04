В Курганской области выросли темпы ввода нового жилья в эксплуатацию

В Курганской области заявили об увеличении темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

«С начала 2022 года в Курганской области введено более 150 тыс. кв. м жилья. Это на 52,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении со ссылкой на данные депстроя.

Ранее НСН передавала, что Москва с января 2022 года выделила инвесторам более 9 га земли для строительства школ и детских садов в разных районах города.