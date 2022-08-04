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Названы причины роста числа ДТП летом

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Специалисты назвали причины роста числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в летние месяцы.
Названы причины роста числа ДТП летом
  • АГН «Москва»

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», главные причины таких ДТП — нарушение скоростного режима или движение со скоростью, не соответствующей дорожным условиям. 

Кроме того, в жару у водителей снижается реакция и повышается утомляемость. Летом грузовики продавливают асфальт, что создаёт трудности водителям легковых автомобилей.

В летнее время также растёт число водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде после пикников и отдыха на даче, что также может быть причиной ДТП.

В жаркие месяцы года, чтобы избежать аварий на дороге, необходимо мобилизовать себя и быть предельно внимательным и осторожным, а также поддерживать высокую степень концентрации внимания к дорожной обстановке.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

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