Названы причины роста числа ДТП летом

Специалисты назвали причины роста числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в летние месяцы.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», главные причины таких ДТП — нарушение скоростного режима или движение со скоростью, не соответствующей дорожным условиям.

Кроме того, в жару у водителей снижается реакция и повышается утомляемость. Летом грузовики продавливают асфальт, что создаёт трудности водителям легковых автомобилей.

В летнее время также растёт число водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде после пикников и отдыха на даче, что также может быть причиной ДТП.

В жаркие месяцы года, чтобы избежать аварий на дороге, необходимо мобилизовать себя и быть предельно внимательным и осторожным, а также поддерживать высокую степень концентрации внимания к дорожной обстановке.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.