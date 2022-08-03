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В МЧС России заявили о предотвращении перехода огня на складе OZON на другие здания

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В пресс-службе МЧС России заявили, что пожарные предотвратили переход огня на складе OZON в Подмосковье на другие здания площадью 400 тыс. кв. м.
В МЧС России заявили о предотвращении перехода огня на складе OZON на другие здания
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

«Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространения огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тыс. кв. м», — цитирует ведомство РИА Новости.

В МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание, а также не допустили распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющейся жидкостью.

Ранее сообщалось, что cпасатели локализовали пожар на складе OZON в Подмосковье.

Уточнялось, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело.

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