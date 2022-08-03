В МЧС России заявили о предотвращении перехода огня на складе OZON на другие здания
- АГН «Москва»
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«Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространения огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тыс. кв. м», — цитирует ведомство РИА Новости.
В МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание, а также не допустили распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющейся жидкостью.
Ранее сообщалось, что cпасатели локализовали пожар на складе OZON в Подмосковье.
Уточнялось, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело.