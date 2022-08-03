МЧС: на месте пожара на складе OZON ищут двух человек
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает ТАСС.
«Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите обрушения, может быть всякое», — заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметили в МЧС, сообщения некоторых СМИ о 20 пропавших после пожара не соответствуют действительности.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
Спасатели локализовали пожар.