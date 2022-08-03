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В Севастополе обезвредили более 2000 снарядов времён Великой Отечественной войны за полгода

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В Севастополе обезвредили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.
В Севастополе обезвредили более 2000 снарядов времён Великой Отечественной войны за полгода
  • © 92.mchs.gov.ru

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В их числе 22 авиационные бомбы, 999 артиллерийских снарядов, 157 миномётных мин, 315 ручных гранат, 16 инженерных боеприпасов и 518 единиц иных видов боеприпасов», — заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Виктор Стрелков.

Продолжена работа по разминированию акватории в бухте Гильзовая: ведётся мониторинг состояния потенциально опасных подводных объектов, проходят подъём и ликвидация взрывоопасных предметов.

Ранее, по сообщениям агентства «Крыминформ», в Севастополе обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

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