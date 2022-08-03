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В Подмосковье более 300 школьных стадионов сделали доступными для всех жителей

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В Московской области более 300 школьных стадионов сделали доступными для всех жителей.
В Подмосковье более 300 школьных стадионов сделали доступными для всех жителей
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Colmenero / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

Такая работа проводится в рамках проекта «Открытый стадион», запущенного в регионе в 2021 году.

«Проект стартовал в прошлом году, и за это время мы получили большое количество положительных отзывы от жителей. Его суть в том, что школьные стадионы могут посещать жители соседних домов. Что важно, для школьников это абсолютно безопасно: спортивное ядро отделено от школы забором, а для жителей организован дополнительный вход», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

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