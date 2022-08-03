Авиация Тихоокеанского флота провела противолодочные учения

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в заливе Петра Великого.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе выполнения полётов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения», — отмечается в сообщении.

Также экипажи провели контрольные полётные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях в ночное и дневное время.

Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.