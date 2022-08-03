военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

Короткая ссылка
В Крыму продлили запрет на посещение лесов и разведение там костров.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

«На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, в лесах запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Запреты распространяются и на прилегающие к лесам территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить