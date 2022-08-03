В Крыму продлили запрет на посещение лесов и разведение там костров.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

«На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, в лесах запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Запреты распространяются и на прилегающие к лесам территории.