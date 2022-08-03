В «Автостате» рассказали о динамике российского авторынка

Российский авторынок показывает рост третью неделю подряд. С 25 по 31 июля 2022 года реализовано 9239 новых легковых машин, что на 13% больше, чем неделей ранее.

Gettyimages.ru

© deepblue4you