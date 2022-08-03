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В «Автостате» рассказали о динамике российского авторынка

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Российский авторынок показывает рост третью неделю подряд. С 25 по 31 июля 2022 года реализовано 9239 новых легковых машин, что на 13% больше, чем неделей ранее.
В «Автостате» рассказали о динамике российского авторынка
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

За первую неделю июля 2022 года продано 7342 легковых автомобиля, за вторую — 7404, за третью — 8199.

Наибольшей популярностью пользовалась марка Lada, доля продаж которой составила 32,6%.

Далее следуют Kia и Hyundai, которым суммарно принадлежит 18,5% рынка.

Доля китайских брендов достигла 25,4%.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News объяснил популярность машин из КНР в России.

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