В «Автостате» рассказали о динамике российского авторынка
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
За первую неделю июля 2022 года продано 7342 легковых автомобиля, за вторую — 7404, за третью — 8199.
Наибольшей популярностью пользовалась марка Lada, доля продаж которой составила 32,6%.
Далее следуют Kia и Hyundai, которым суммарно принадлежит 18,5% рынка.
Доля китайских брендов достигла 25,4%.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News объяснил популярность машин из КНР в России.