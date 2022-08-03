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В Подмосковье рассказали о программе газификации

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В Подмосковье, где уже построили 1300 км газопровода в 1900 населённых пунктах, около 65 тыс. жителей получили газ в рамках социальной программы.
В Подмосковье рассказали о программе газификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова главы Минэнергетики области Александра Самарина, сказанные на совещании с главами округов. 

Работы продолжаются ещё в 228 населённых пунктах.

Самарин также напомнил, что можно подключить коммуникации к дому, заключив договор с газораспределительной компанией и подав заявку.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства госуправления, IT и связи Московской области сообщало, что в Подмосковье упростили процесс подключения газа: теперь подать заявление на заключение договора по догазификации можно на региональном портале госуслуг.

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