В Подмосковье рассказали о программе газификации
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова главы Минэнергетики области Александра Самарина, сказанные на совещании с главами округов.
Работы продолжаются ещё в 228 населённых пунктах.
Самарин также напомнил, что можно подключить коммуникации к дому, заключив договор с газораспределительной компанией и подав заявку.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства госуправления, IT и связи Московской области сообщало, что в Подмосковье упростили процесс подключения газа: теперь подать заявление на заключение договора по догазификации можно на региональном портале госуслуг.