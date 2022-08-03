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Эрмитаж возглавил рейтинг достопримечательностей России по версии «Яндекс. Путешествий»

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Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» составили рейтинг отечественных достопримечательностей по количеству запросов в поиске. В список вошли почти 2,3 тыс. культурных объектов.
Эрмитаж возглавил рейтинг достопримечательностей России по версии «Яндекс. Путешествий»
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Как сообщает газета «Известия», первое место в топе занял петербургский Эрмитаж.

Далее следуют Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган.

В список также попали Большой Екатерининский дворец, парк «Патриот» в Московской области, храм Василия Блаженного в Москве, Медный всадник, Третьяковская галерея, ВДНХ, Исаакиевский собор.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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