Эрмитаж возглавил рейтинг достопримечательностей России по версии «Яндекс. Путешествий»

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» составили рейтинг отечественных достопримечательностей по количеству запросов в поиске. В список вошли почти 2,3 тыс. культурных объектов.

Как сообщает газета «Известия», первое место в топе занял петербургский Эрмитаж.

Далее следуют Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган.

В список также попали Большой Екатерининский дворец, парк «Патриот» в Московской области, храм Василия Блаженного в Москве, Медный всадник, Третьяковская галерея, ВДНХ, Исаакиевский собор.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.