Эрмитаж возглавил рейтинг достопримечательностей России по версии «Яндекс. Путешествий»
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Как сообщает газета «Известия», первое место в топе занял петербургский Эрмитаж.
Далее следуют Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган.
В список также попали Большой Екатерининский дворец, парк «Патриот» в Московской области, храм Василия Блаженного в Москве, Медный всадник, Третьяковская галерея, ВДНХ, Исаакиевский собор.
Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.