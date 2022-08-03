Представитель туриндустрии Горин дал советы желающим отдохнуть за границей

Эксперт по туризму Дмитрий Горин дал советы желающим отдохнуть за границей.

«При выборе направления для отдыха за границей лучше всего брать открытые для России страны с прямыми рейсами. Это Турция (лидер продаж), Египет, ОАЭ, Мальдивы. Планируются прямые рейсы на Пхукет (Таиланд), но, увы, количество перевозок очень ограниченно», — заявил он в беседе с НТВ.

По мнению Горина, поездку необходимо планировать заранее, так как чем ближе дата вылета, тем дороже билет.

Кроме того, рекомендуется брать пакетные предложения, предусматривающие специальную туристическую перевозку.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.