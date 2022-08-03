военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Специалист Чугунов рассказал, как обезопасить себя от звонков мошенников

Короткая ссылка
Руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, как обезопасить себя от звонков мошенников через мессенджеры.
Специалист Чугунов рассказал, как обезопасить себя от звонков мошенников
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

«Звонки мошенников через мессенджеры — тренд этого сезона. Отследить злоумышленников на таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметил Чугунов, сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры, поэтому с большой долей вероятности подобные звонки совершаются с целью получения персональных данных в преступных целях.

«Для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам обращать внимание на написание номера на экране смартфона и не отвечать на вызовы сразу, чтобы позднее проверить контакт в журнале вашего мессенджера и через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров. Такая опция доступна в Telegram и Viber», — добавил эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить