Специалист Чугунов рассказал, как обезопасить себя от звонков мошенников

Руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, как обезопасить себя от звонков мошенников через мессенджеры.

«Звонки мошенников через мессенджеры — тренд этого сезона. Отследить злоумышленников на таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметил Чугунов, сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры, поэтому с большой долей вероятности подобные звонки совершаются с целью получения персональных данных в преступных целях.

«Для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам обращать внимание на написание номера на экране смартфона и не отвечать на вызовы сразу, чтобы позднее проверить контакт в журнале вашего мессенджера и через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров. Такая опция доступна в Telegram и Viber», — добавил эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.