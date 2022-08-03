Число пострадавших при пожаре на складе OZON в Подмосковье возросло до шести
- РИА Новости
«По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек», — заявил представитель экстренных служб.
Также о шести пострадавших сообщил ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.
По данным источника Life.ru, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших.
До этого площадь пожара на складе OZON в подмосковной Истре выросла до 35 тыс. кв. м.