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Число пострадавших при пожаре на складе OZON в Подмосковье возросло до шести

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Число пострадавших в результате пожара на складе OZON в Московской области возросло до шести. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Число пострадавших при пожаре на складе OZON в Подмосковье возросло до шести
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек», — заявил представитель экстренных служб.

Также о шести пострадавших сообщил ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

По данным источника Life.ru, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших

До этого площадь пожара на складе OZON в подмосковной Истре выросла до 35 тыс. кв. м. 

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