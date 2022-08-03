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Москомархитектура запустила новую госуслугу

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Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую госуслугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений или сооружений.
Москомархитектура запустила новую госуслугу
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Обратиться за согласованием и предоставить заключение об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра.

«Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Требования по согласованию изменений распространяются на постройки в пределах внешних границ Садового кольца, а также ключевых магистралей города.

Среди них — улицы Николоямская, Таганская, Нижегородская, Марксистская, Профсоюзная, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Долгоруковская, шоссе Энтузиастов, Каширское, Варшавское и Можайское шоссе, Рязанский, Волгоградский, Ленинский, Комсомольский проспект.

Проекты уже сделанных изменений согласовывать не требуется — достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах.

«Для зданий внутри Садового кольца это нужно сделать до 1 октября 2023 года. Другим зданиям, расположенным вдоль магистралей, такую процедуру необходимо будет пройти до 1 января 2026 года», — отмечается в сообщении.

Услуга предоставляется бесплатно.

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