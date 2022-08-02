В Крыму рассказали о ходе уборочной кампании

В Крыму собрали на 43% овощей больше, чем за аналогичный период в 2021 году, заявил министр сельского хозяйства региона Юрий Мигаль.

Об этом сообщает «Крым 24».

«С полей уже собрано более 12,8 тыс. т овощей, в том числе капуста, огурцы, томаты, свёкла, морковь, лук и другое. Убранная площадь составляет около 18% от общей посевной», — отметил Мигаль.

По его словам, в настоящее время проходит уборка картофеля, лука, кабачков, чеснока, перца и баклажанов.

Как ранее передавало «Крыминформ», Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.