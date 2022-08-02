В Ставропольском крае открыли памятник Василию Маргелову
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.
«Открытие памятника герою — событие, знаковое не только для военнослужащих, но и для всех жителей. На примерах мужества и героизма необходимо воспитывать подрастающее поколение», — заявил глава Советского округа Сергей Воронков.
Средства на создание памятника собирали ветераны-десантники и жители округа.
Бюст изготовил автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил десантников республики с Днём ВДВ.