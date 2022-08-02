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В Ставропольском крае открыли памятник Василию Маргелову

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В Зеленокумске Ставропольского края открыли памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову.
В Ставропольском крае открыли памятник Василию Маргелову
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.

«Открытие памятника герою — событие, знаковое не только для военнослужащих, но и для всех жителей. На примерах мужества и героизма необходимо воспитывать подрастающее поколение», — заявил глава Советского округа Сергей Воронков.

Средства на создание памятника собирали ветераны-десантники и жители округа.

Бюст изготовил автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил десантников республики с Днём ВДВ.

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