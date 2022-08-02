Калининград вошёл в число победителей конкурса проектов по обустройству турцентров

Калининград вошёл в число победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров, организованного Ростуризмом.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Калининград получит 215 млн рублей. Региональное софинансирование составит ещё 33,3 млн.

Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак рассказал, что средства направят на развитие «Музейного квартала».

Ранее «Реальное время» сообщало, что по итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане зафиксировали увеличение посещаемости основных туристских центров.