Специалист по IT-безопасности Седов рассказал о новых уловках мошенников
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Мобильные операторы стали бороться с мошенническими звонками через свои сети, и это привело к тому, что мошенники теперь звонят через мессенджеры, однако ничего нового в этом нет, объяснил он в эфире радио Sputnik.
«Тут важно помнить, что с какого бы номера ни шёл вам звонок, каким бы убедительным ни был звонящий человек, всё подвергайте сомнению. Требуйте доказательства легитимности звонящего», — посоветовал Седов.
Если возникли подозрения, что звонят мошенники, следует немедленно завершить разговор, резюмировал эксперт.
Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.