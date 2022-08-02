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Специалист по IT-безопасности Седов рассказал о новых уловках мошенников

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В России приобретает популярность новый вид мошенничества, когда потенциальную жертву просят совершить какую-либо банковскую операцию лица, представляющиеся сотрудниками кредитной организации, Центробанка или Следственного комитета. Специалист по информационной безопасности Олег Седов рассказал, как на это реагировать.
Специалист по IT-безопасности Седов рассказал о новых уловках мошенников
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

Мобильные операторы стали бороться с мошенническими звонками через свои сети, и это привело к тому, что мошенники теперь звонят через мессенджеры, однако ничего нового в этом нет, объяснил он в эфире радио Sputnik.

«Тут важно помнить, что с какого бы номера ни шёл вам звонок, каким бы убедительным ни был звонящий человек, всё подвергайте сомнению. Требуйте доказательства легитимности звонящего», — посоветовал Седов.

Если возникли подозрения, что звонят мошенники, следует немедленно завершить разговор, резюмировал эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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