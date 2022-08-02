Очевидец рассказал подробности ДТП с бензовозом на МКАД

Очевидец по имени Константин рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза на МКАД.

«Заправлялся на заправке, когда произошла авария. Бензовоз врезался во впереди едущий фургон, кабина водителя всмятку, бензин начал вытекать из цистерны. Не знаю, что с водителем бензовоза», — заявил мужчина в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, примерно через пять минут после ДТП начался пожар.

Как отметил очевидец, на трассе образовалась большая пробка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в результате ДТП с участием бензовоза на МКАД произошёл разлив топлива с последующим возгоранием на площади 150 кв. м.