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Очевидец рассказал подробности ДТП с бензовозом на МКАД

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Очевидец по имени Константин рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза на МКАД.
Очевидец рассказал подробности ДТП с бензовозом на МКАД
  • РИА Новости

«Заправлялся на заправке, когда произошла авария. Бензовоз врезался во впереди едущий фургон, кабина водителя всмятку, бензин начал вытекать из цистерны. Не знаю, что с водителем бензовоза», — заявил мужчина в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, примерно через пять минут после ДТП начался пожар.

Как отметил очевидец, на трассе образовалась большая пробка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в результате ДТП с участием бензовоза на МКАД произошёл разлив топлива с последующим возгоранием на площади 150 кв. м.

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