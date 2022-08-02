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Путин назвал одной из болевых точек для России создание системы работы с ТБО

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Создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами является для России одной из болевых точек, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.
Путин назвал одной из болевых точек для России создание системы работы с ТБО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Компания создана в 2019 году, и задачи у неё весьма прозаические, казалось бы, — организация работы, создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, как сообщал kp.ru, рассказал, что во время перехода Москвы на раздельный сбор по всему городу поставили примерно 60 тыс. дворовых контейнеров, закупили около 1 тыс. новых мусоровозов, построили 24 тыс. площадок для отходов.

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