Путин назвал одной из болевых точек для России создание системы работы с ТБО
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«Компания создана в 2019 году, и задачи у неё весьма прозаические, казалось бы, — организация работы, создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, как сообщал kp.ru, рассказал, что во время перехода Москвы на раздельный сбор по всему городу поставили примерно 60 тыс. дворовых контейнеров, закупили около 1 тыс. новых мусоровозов, построили 24 тыс. площадок для отходов.