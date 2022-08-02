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В Подмосковье сервисом проката электросамокатов воспользовались более 1 млн раз в 2022 году

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В Московской области сервисом проката электросамокатов в текущем году воспользовались более 1,2 млн раз.
В Подмосковье сервисом проката электросамокатов воспользовались более 1 млн раз в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В этом году сезон стартовал рано — в конце марта, и уже зафиксировано более 1,2 млн поездок, что составляет более 80% от общего числа поездок в целом за 2020 год. Сегодня порядка 10 тыс. самокатов доступно для аренды в 27 округах», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее «Известия» сообщали, что число прокатных электросамокатов в Москве за год увеличилось на 40% и достигло 35 тыс.

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