Бочкарёв рассказал об интеграции новой трассы от ТТК до МСД в общегородскую дорожную сеть

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об интеграции новой трассы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Московского скоростного диаметра (МСД) в общегородскую дорожную сеть.

«Проектом новой трассы предусмотрено строительство дополнительных съездов на МСД, ТТК, проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Огородный проезд, а также на улицы Валаамская, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевская, Водопроводный переулок и местные проезды», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что в рамках проекта построят и реконструируют около 15 км дорог. Также будет обустроено 2,4 км велодорожек.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках проекта запланировано строительство подъездной дороги с парковкой большегрузного транспорта для предприятий, расположенных в непосредственной близости от новой дороги.

«А для организации движения пассажирского транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции. Также вблизи ТПУ «Рижская» появятся дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы и парковки такси», — уточнила она.

На проспекте Мира построят надземный пешеходный переход, который свяжет реорганизуемую территорию Рижского грузового двора с ТПУ «Рижская».