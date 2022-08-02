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Жители России назвали самый культурный город страны

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Согласно данным исследования сервиса «Работа.ру», 57% опрошенных жителей России назвали Санкт-Петербург самым культурным городом страны.
Жители России назвали самый культурный город страны
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет «Газета.Ru», такого мнения респонденты придерживаются в том числе в связи с тем, что в Петербурге много научно-исследовательских центров, учреждений культуры и вузов.

Второе место рейтинга заняла Москва, за которую проголосовали 39% опрошенных, — столицу среди прочего отметили за высокий научный потенциал. На третьем месте оказался Новосибирск (около 30%). 

Ранее «Известия» публиковали результаты исследования сервиса Level Kitchen, согласно которому около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни.

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