В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру

В Московском зоопарке родился детёныш редких кенгуру — валлаби Беннета.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы, этот вид занесён в Красную книгу и водится только на острове Тасмания и на островах Бассова пролива.

«Сложно определить точную дату рождения маленького валлаби Беннета, поскольку сразу после появления на свет он спрятался в сумке. Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки ещё весной. Но осмотреть новорождённого было невозможно, так как он не покидал своё уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около 1 г. В июле кенгурёнок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Когда кенгурёнок стал увереннее, зоологи провели осмотр, который показал, что детёныш здоров, масса его тела сейчас составляет около 2 кг.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра Сергея Собянина сообщила, что павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.