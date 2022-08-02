В семи районах Якутии установили четвёртый класс пожарной опасности

Высокий (четвёртый) класс пожарной опасности установлен в лесах семи районов Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 2 августа 2022 года в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Майском, Хангаласском районах и на территории ГО «город Якутск» установился высокий, четвёртый класс пожароопасности леса», — говорится в сообщении правительства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве напомнили, что на территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.