военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В семи районах Якутии установили четвёртый класс пожарной опасности

Короткая ссылка
Высокий (четвёртый) класс пожарной опасности установлен в лесах семи районов Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 2 августа 2022 года в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Майском, Хангаласском районах и на территории ГО «город Якутск» установился высокий, четвёртый класс пожароопасности леса», — говорится в сообщении правительства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве напомнили, что на территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить