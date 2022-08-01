РИА Новости: нетрезвый мужчина затопил два подземных этажа в храме Христа Спасителя

Нетрезвый мужчина затопил два подземных этажа в храме Христа Спасителя в Москве с помощью пожарных рукавов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава», — рассказал источник, уточнив, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В результате произошедшего затопило два подземных этажа.

По словам источника, в подтопленных помещениях находились библиотека и кабинет администрации.

Мужчина был задержан охранниками, его передали полиции. В отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве.

«Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме», — заявил источник.

Как сообщил Life.ru, 40-летний мужчина, увлекающийся сбором грибов, ночью разбил окно на цокольном этаже кафедрального собора и прошёл в подворье. В коридоре он размотал пожарные гидранты, после чего включил воду. Отмечается, что в результате оперативной реакции службы безопасности обошлось без серьёзного ущерба.