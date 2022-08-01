РИА Новости: нетрезвый мужчина затопил два подземных этажа в храме Христа Спасителя
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«Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава», — рассказал источник, уточнив, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.
В результате произошедшего затопило два подземных этажа.
По словам источника, в подтопленных помещениях находились библиотека и кабинет администрации.
Мужчина был задержан охранниками, его передали полиции. В отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве.
«Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме», — заявил источник.
Как сообщил Life.ru, 40-летний мужчина, увлекающийся сбором грибов, ночью разбил окно на цокольном этаже кафедрального собора и прошёл в подворье. В коридоре он размотал пожарные гидранты, после чего включил воду. Отмечается, что в результате оперативной реакции службы безопасности обошлось без серьёзного ущерба.