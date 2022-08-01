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Названы российские города с самым высоким индексом качества жизни

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Финансовый университет при правительстве России выяснил, какие города страны стали лидерами по качеству жизни.
Названы российские города с самым высоким индексом качества жизни
  • РИА Новости

Как пишет «Российская газета», в топ вошли Москва, Сочи, Грозный, Петербург, Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец, Екатеринбург.

Как отмечается, учитывались города с населением более 250 тыс. человек.

Индекс качества жизни рассчитывался на основании динамики общественного мнения по следующим направлениям: потребительская активность, качество медобслуживания, доступность недвижимости, состояние экологической среды, условия ведения бизнеса, уровень тревожности и другим.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Владимир Ефимов сообщил, что Москва заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промполитики в регионах России, составленном Министерством промышленности и торговли страны.

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