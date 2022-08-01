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Инвестор Сидоров назвал плюсы реструктуризации банковского долга

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Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал о плюсах реструктуризации банковского долга и объяснил, кому может подойти этот инструмент.
Инвестор Сидоров назвал плюсы реструктуризации банковского долга
  • РИА Новости

Реструктуризация подходит тем, чья долговая нагрузка коррелирует с подтверждённым официально доходом, сообщил он в разговоре с Life.ru.

«Плюс реструктуризации в том, что заёмщик может избежать банкротства, не столкнётся с такими мерами, как ограничение выезда за границу, и сохранит то имущество, на которое не наложено взыскание. Минус в том, что процесс выплат растягивается на длительное время и требует жёсткого соблюдения сроков выплат, иначе человек будет признан банкротом», — отметил эксперт.

Ранее зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в беседе с НСН посоветовал регулярно проверять кредитную историю.

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