Инвестор Сидоров назвал плюсы реструктуризации банковского долга

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал о плюсах реструктуризации банковского долга и объяснил, кому может подойти этот инструмент.

Реструктуризация подходит тем, чья долговая нагрузка коррелирует с подтверждённым официально доходом, сообщил он в разговоре с Life.ru.

«Плюс реструктуризации в том, что заёмщик может избежать банкротства, не столкнётся с такими мерами, как ограничение выезда за границу, и сохранит то имущество, на которое не наложено взыскание. Минус в том, что процесс выплат растягивается на длительное время и требует жёсткого соблюдения сроков выплат, иначе человек будет признан банкротом», — отметил эксперт.

Ранее зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в беседе с НСН посоветовал регулярно проверять кредитную историю.