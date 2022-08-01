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СК возбудил дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Крыму

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Крыму.
СК возбудил дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Крыму
  • AP

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом», — говорится в заявлении.

Как указывается в сообщении СК, следователями было предварительно установлено, что 31 июля на территории штаба ЧФ произошёл взрыв БПЛА, который был начинён поражающими элементами.

Утром 31 июля севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.

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