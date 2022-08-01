Сотрудники МЧС за полгода обезвредили в России более 23 тысяч боеприпасов времён войны

В пресс-службе МЧС России заявили, что сотрудники ведомства обнаружили и обезвредили за полгода более 23 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

«Пиротехнические подразделения ведомства вели активную работу по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. За первые шесть месяцев 2022 года силами 13 подразделений чрезвычайного ведомства на территории России найдено и обезврежено более 23 тыс. опасных предметов», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что спасателями были обнаружены авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы. Работы велись в основном в акваториях Балтийского и Черного морей, на территориях Калининградской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя.

Ранее, по сообщениям «Крыминформа», в Севастополе обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.