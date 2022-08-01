военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сотрудники МЧС за полгода обезвредили в России более 23 тысяч боеприпасов времён войны

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС России заявили, что сотрудники ведомства обнаружили и обезвредили за полгода более 23 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
Сотрудники МЧС за полгода обезвредили в России более 23 тысяч боеприпасов времён войны
  • РИА Новости

«Пиротехнические подразделения ведомства вели активную работу по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. За первые шесть месяцев 2022 года силами 13 подразделений чрезвычайного ведомства на территории России найдено и обезврежено более 23 тыс. опасных предметов», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что спасателями были обнаружены авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы. Работы велись в основном в акваториях Балтийского и Черного морей, на территориях Калининградской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя.

Ранее, по сообщениям «Крыминформа», в Севастополе обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить