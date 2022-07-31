В Амурской области в результате ДТП погибли пять человек

В результате ДТП с участием минивэна и грузовика в Амурской области погибли пять человек.

Об этом сообщает сайт «МВД Медиа».

«30 июля около 21:05 на 38-м км автодороги «Подъезд к городу Благовещенску» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.

По предварительной информации МВД, авария произошла в результате столкновения минивэна с КамАЗом, припаркованным на обочине.

Уточняется, что погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров.

В июле ФАН сообщало, что в результате ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области погибли два человека, ещё трое госпитализированы.