Путин назвал исторически важным расширение «Острова фортов» в Кронштадте

Российский президент Владимир Путин отметил историческую важность расширения «Острова фортов» в Кронштадте, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

Ксения Шойгу рассказала, что на российского лидера наибольшее впечатление произвели форты, которые сейчас находятся в процессе реставрации, а также «шикарный вид на залив».

Кроме того, по словам Ксении Шойгу, Путин оценил фигуру пингвина возле якоря во льдах, которая находится на территории острова.

«Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить», — цитирует её РИА Новости.

Путин, как рассказала Ксения Шойгу, считает проект создания и расширения «Острова фортов» не только полезным для развития Кронштадта, но и исторически важным на фоне реставрации исторических фортов.

Ранее стало известно, что российский президент посетил исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.

Глава государства прошёлся по парку в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.