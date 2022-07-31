IKEA сообщила о возобновлении онлайн-распродажи своих товаров в Москве

IKEA вновь возобновила возможность заказывать её товары в Москве в рамках проходящей в России онлайн-распродажи.

«После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернёт вас обратно в очередь», — говорится на сайте компании.

28 июля IKEA сообщила о невозможности заказа её товаров в Москве.

В июне компания объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.