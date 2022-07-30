Три человека погибли и десять пострадали в ДТП во Владимире

Три человека погибли и десять пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на дороге в микрорайоне Загородный парк во Владимире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.

«В салоне автобуса находились около 40 пассажиров, восемь из которых пострадали и в настоящее время доставлены в медучреждение для оказания помощи. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира пострадали и доставлены в медучреждение для оказания помощи», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.

В июле ФАН сообщало, что в результате ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области погибли два человека, ещё трое госпитализированы.