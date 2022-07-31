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Жители Крыма обратились к населению Запорожской и Херсонской областей

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Жители Крымского полуострова в видео обратились к населению Запорожской и Херсонской областей, рассказав об изменениях в регионе после возвращения в состав России.

В ролике крымчане рассказали о развитии транспортной, больничной, образовательной инфраструктуры, а также о других позитивных изменениях в регионе после воссоединения с Россией.

«Открывается много детсадов именно с приходом России. Действительно, могу сказать, что при Украине такого не было», — сказала одна из участвовавших в съёмках видео.

Крымчане пожелали населению Херсонской и Запорожской областей стабильности и определённости.

«Хочу обратиться к жителям Херсонской, Запорожской областей. Мы все были братьями испокон веков, надеюсь, что так это и останется. Мы будем к вам в гости ездить, вы — к нам, будем жать руки и обниматься», — сказал ещё один участник ролика.

Ранее сообщалось, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.

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