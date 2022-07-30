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СК в Астрахани возбудило дело после гибели пятилетнего мальчика в аквапарке

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Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело после гибели пятилетнего мальчика в аквапарке.
СК в Астрахани возбудило дело после гибели пятилетнего мальчика в аквапарке
  • РИА Новости

По данным ведомства, мальчик находился на отдыхе с родственниками в аквапарке, в какой-то момент он прыгнул в бассейн с глубиной, превышающей его рост, и не смог самостоятельно выплыть. Отдыхающие заметили под водой ребёнка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь, но спасти мальчика не удалось. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении председателя общественной организации, оказывающей услуги по обеспечению безопасности на водных объектах, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Анапе девять человек, включая пятерых детей, госпитализировали после посещения аквапарка.

По предварительным данным, в водном парке произошёл технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде.

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