В Челябинской области ликвидировали горение газопровода после разгерметизации

В ГУ МЧС России по Челябинской области заявили о ликвидации горения газопровода после разгерметизации в Чесменском районе региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Горение ликвидировано, производятся восстановительные работы», — сказали в ведомстве.

В пресс-центре уточнили, что разгерметизация подземного газопровода произошла в 1,5 км от посёлка Цвиллинга. Высота факельного горения достигала 10 м, угрозы населённому пункту не было.

Ранее на участке магистрального газопровода Бухара — Урал в Челябинской области произошёл пожар.

В декабре 2021 года сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области ликвидировали горение на отводе магистрального газопровода Чебаркуль — Катав-Ивановск.