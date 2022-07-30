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В Челябинской области ликвидировали горение газопровода после разгерметизации

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В ГУ МЧС России по Челябинской области заявили о ликвидации горения газопровода после разгерметизации в Чесменском районе региона.
В Челябинской области ликвидировали горение газопровода после разгерметизации
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Горение ликвидировано, производятся восстановительные работы», — сказали в ведомстве.

В пресс-центре уточнили, что разгерметизация подземного газопровода произошла в 1,5 км от посёлка Цвиллинга. Высота факельного горения достигала 10 м, угрозы населённому пункту не было.

Ранее на участке магистрального газопровода Бухара — Урал в Челябинской области произошёл пожар.

В декабре 2021 года сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области ликвидировали горение на отводе магистрального газопровода Чебаркуль — Катав-Ивановск.

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