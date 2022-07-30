Число жертв аварии на Ставрополье выросло до двух

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ставрополье выросло до двух.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«От полученных травм в ДТП в Кочубеевском муниципальном округе скончался второй пассажир микроавтобуса Ford Transit», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что вблизи села Казьминское на перекрёстке полевых дорог водитель микроавтобуса Ford Transit, который перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия, не предоставил преимущество в движении КамАЗу с прицепом, и произошло столкновение. На месте погиб один из пассажиров микроавтобуса, водитель и ещё четыре пассажира Ford получили травмы.