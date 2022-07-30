Путин подпишет 31 июля указ об утверждении Морской доктрины России
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Отмечается, что Путин 31 июля примет Главный военно-морской парад, который пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
«Перед началом парада президент России подпишет указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Минобороны России опубликовало схему пролёта авиации и прохождения кораблей в День ВМФ на Главном военно-морском параде, который пройдёт 31 июля в Петербурге и Кронштадте.