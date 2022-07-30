Путин подпишет 31 июля указ об утверждении Морской доктрины России

Российский лидер Владимир Путин подпишет в воскресенье, 31 июля, указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-Морского Флота. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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