Психолог Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей

Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей.

«Для малышей до трёх-четырёх лет подойдут простые сказки. Например, «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», где простые слова и незамысловатый сюжет. После четырёх лет можно начинать читать детям волшебные сказки, где появляются добрые и злые герои. Например, «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят». Эти сказки имеют простой сюжет, но злые персонажи описаны максимально просто», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после прочтения важно кратко обсудить содержание, рассказать, например, почему волк попал в дом к козлятам.

Саломатова отметила важность иллюстраций, поскольку дети воспринимают сказку в первую очередь по картинкам в книге.

Ближе к шести годам психолог советует сказки с более сложным сюжетом.

«Это «Конёк-горбунок», «Золушка», «Мальчик-с-пальчик» и так далее. Конечно, следует выбирать тексты для детей, где убраны «кровавые» подробности оригинальной версии. Обязательно стоит обсудить содержание сказки», — пояснила Саломатова.

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