военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей

Короткая ссылка
Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей.
Психолог Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей
  • Gettyimages.ru

«Для малышей до трёх-четырёх лет подойдут простые сказки. Например, «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», где простые слова и незамысловатый сюжет. После четырёх лет можно начинать читать детям волшебные сказки, где появляются добрые и злые герои. Например, «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят». Эти сказки имеют простой сюжет, но злые персонажи описаны максимально просто», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после прочтения важно кратко обсудить содержание, рассказать, например, почему волк попал в дом к козлятам.

Саломатова отметила важность иллюстраций, поскольку дети воспринимают сказку в первую очередь по картинкам в книге.

Ближе к шести годам психолог советует сказки с более сложным сюжетом.

«Это «Конёк-горбунок», «Золушка», «Мальчик-с-пальчик» и так далее. Конечно, следует выбирать тексты для детей, где убраны «кровавые» подробности оригинальной версии. Обязательно стоит обсудить содержание сказки», — пояснила Саломатова.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить