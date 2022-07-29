В День ВМФ в Калининградской области пройдёт выставка военной техники

В День ВМФ в Калининградской области состоится выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В Балтийске представят бронетранспортёр БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска».

Также среди образцов — реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», танк Т-72Б3, буксируемая 152-мм пушка «Гиацинт-Б».

Военнослужащие во время экскурсий расскажут об особенностях эксплуатации и боевых возможностях техники.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Новороссийске завершилась подготовка к параду по случаю Дня Военно-морского флота.