Автоэксперт Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России.

«В последнее время продажи китайских автомобилей увеличились. В прошлом году они составили 6,8% от общего объёма рынка. Если заметно увеличивается количество автомобилей на рынке, то, соответственно, происходит рост перепродаж», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, рост спадёт, когда на рынке появится большое число разнообразных моделей.

Как ранее сообщала газета «Известия», в России растёт спрос на подержанные автомобили китайских марок, особенно на Chery и Geely.