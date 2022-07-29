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Автоэксперт Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России.
Автоэксперт Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«В последнее время продажи китайских автомобилей увеличились. В прошлом году они составили 6,8% от общего объёма рынка. Если заметно увеличивается количество автомобилей на рынке, то, соответственно, происходит рост перепродаж», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, рост спадёт, когда на рынке появится большое число разнообразных моделей.

Как ранее сообщала газета «Известия», в России растёт спрос на подержанные автомобили китайских марок, особенно на Chery и Geely.

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