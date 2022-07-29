В Ассоциации автомототуризма дали советы по подготовке к путешествию на машине

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев дал советы по подготовке к путешествию на машине.

«Важно учитывать вопрос технического состояния: если это транспортное средство б/у, нужно взять запасные запчасти и посмотреть по маршруту, где есть места технического обслуживания, не забыть взять жилет, этого требуют сейчас правила», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также нужна медицинская аптечка.

Как отметил Лобарев, если планируется поездка на длинные расстояния, то желательно взять с собой холодильник.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.