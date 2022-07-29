В Ассоциации автомототуризма дали советы по подготовке к путешествию на машине
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«Важно учитывать вопрос технического состояния: если это транспортное средство б/у, нужно взять запасные запчасти и посмотреть по маршруту, где есть места технического обслуживания, не забыть взять жилет, этого требуют сейчас правила», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, также нужна медицинская аптечка.
Как отметил Лобарев, если планируется поездка на длинные расстояния, то желательно взять с собой холодильник.
Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.