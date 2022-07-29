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В ассоциации автомототуризма заявили о росте спроса на автотуризм

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Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев заявил о росте спроса на автотуризм.
В ассоциации автомототуризма заявили о росте спроса на автотуризм
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«В период определённых ограничений автотуризм стал драйвером: более чем на 30% увеличилось число желающих сесть в свой автомобиль, чтобы изучать Россию», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, путешествия на автомобиле позволяют осмотреть объекты, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи и заказники.

«Всего в России 47 млн владельцев транспортных средств, среди них более 2 млн водителей мотоциклов. Сейчас в стране почти 6 тыс. автодомов», — отметил Лобарев.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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